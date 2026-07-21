Robbie Williams respondió acusación de consumir droga en la final del Mundial

Robbie Williams, cantante británico que participó en el espectáculo previo a la final del Mundial 2026, respondió a las acusaciones de consumo de droga que surgieron después de la difusión de un video grabado antes del encuentro entre España y Argentina.

El artista de 52 años interpretó "Desire", el himno oficial del torneo, junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger antes del partido que terminó con la consagración de la selección española.

La polémica comenzó durante una entrevista concedida a la plataforma Magenta Sports, cuando una sustancia blanca cayó sobre el micrófono que utilizaba Williams.

El cantante recogió el elemento con una mano, se rascó la cabeza y parte de la sustancia terminó adherida a su frente. Las imágenes se viralizaron rápidamente y numerosos usuarios especularon con que se trataba de una droga.

Williams abordó el episodio mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde inicialmente adoptó un tono serio para ofrecer disculpas.

"Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fue una falta de profesionalidad absoluta", afirmó el exintegrante de Take That.

Sin embargo, el músico explicó posteriormente que la sustancia correspondía a un caramelo de menta y bromeó con las versiones que circularon en redes sociales.

"La gente se preocupó por mí, pero no pasa nada porque tengo más", comentó antes de mostrar ante la cámara dos caramelos que tenía en la boca.

La respuesta del intérprete de "Angels" y "Rock DJ" generó miles de reacciones, entre ellas la del cantante canadiense Michael Bublé, quien lo calificó como una "leyenda".

Williams habló públicamente en diversas oportunidades sobre sus antiguos problemas con las adicciones. El artista aseguró recientemente que no consume alcohol desde hace 25 años y que actualmente confía en su capacidad para enfrentar la ansiedad sin recaer.

Después de aclarar el episodio, el cantante celebró su participación en la final del Mundial y destacó la experiencia vivida en Nueva York junto a su esposa, la actriz estadounidense Ayda Field.