Rodri: "Había que ser valientes y lo fuimos"

Rodri Hernández, mediocampista de Manchester City y elegido como el mejor jugador del Mundial 2026, resaltó la valentía de España después del triunfo por 1-0 ante Argentina.

"Ahora estamos en una nube, esto es impresionante. Doy gracias a Dios por todo lo que entregó y por el título. Este grupo es increíble, somos bicampeones del mundo y ganamos el torneo más difícil", declaró a Televisión Española.

El volante destacó la forma de jugar del equipo dirigido por Luis de la Fuente. "Este es el secreto de esta selección. El mensaje es ir por el partido desde el principio y ser valientes. Lo fuimos y somos campeones", sostuvo.

Rodri también recordó los meses que estuvo alejado de las canchas por lesión. "Solo yo sé lo que pasé. Me encantaría que las nuevas generaciones vieran que es posible. Un jugador que primero toca el cielo y baja al infierno también puede volver a subir", afirmó.

"Los que siempre apuestan por ti están ahí. Sentí el apoyo y el cariño de toda la gente, y me siento muy querido", concluyó.