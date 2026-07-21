Rosalía desató furia futbolera en Argentina y fans comenzaron a devolver entradas

Rosalía, cantante española y una de las artistas más reconocidas de la música internacional, quedó en el centro de una fuerte polémica con sus seguidores argentinos después de compartir un video que se burlaba de la derrota de la selección de Lionel Scaloni ante España en la final del Mundial 2026.

El conflicto comenzó con una publicación de Mia Khalifa, quien apareció celebrando el título conseguido por España y utilizó como música La Perla, una de las canciones del álbum Lux de Rosalía.

Junto al registro, Khalifa escribió: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", mensaje que numerosos usuarios interpretaron como una referencia directa al comportamiento de los jugadores argentinos durante y después de la final.

Rosalía decidió compartir el video en sus propias historias y provocó una inmediata reacción entre sus seguidores argentinos, quienes consideraron que la artista respaldó la burla contra la Albiceleste.

La situación adquirió mayor repercusión porque la española tiene programados cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

"Después no vengas a hacer promoción a Argentina,Más sensibilidad hacia tu público argentino que pagó para verte" y "Pidan la devolución de las entradas y hagan patria" fueron algunos de los mensajes publicados contra la cantante.

Otros usuarios recordaron las muestras de cariño que Rosalía había entregado anteriormente al país. "Bien que después cantás 'El cielo nació en Buenos Aires'", escribió una seguidora al cuestionar su participación en la polémica.

El malestar no quedó limitado a los comentarios. Varios fanáticos anunciaron que comenzaron a vender las entradas adquiridas para los recitales y aseguraron que ya no asistirán a los espectáculos.

"Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina", publicó uno de los usuarios.

Luego de la repercusión, tanto Khalifa como Rosalía eliminaron el video de sus respectivas cuentas. Sin embargo, el registro ya había sido descargado y continuó circulando en distintas plataformas.

La artista no entregó una explicación pública sobre el motivo por el cual compartió el contenido, mientras sus próximos conciertos en Buenos Aires quedaron rodeados por la incertidumbre sobre la recepción que tendrá entre el público argentino.