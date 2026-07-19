Scaloni rompió en llanto tras la final del Mundial: "Me duele en el alma"

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, quedó visiblemente emocionado tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, con lágrimas en la conferencia de prensa al repasar un exitoso proceso que quedó en un futuro incierto.

Sobre la continuidad de Lionel Messi en el seleccionado trasandino, comentó que "no hablé con Leo. Con respecto a mi, voy a hablar con el presidente (de la AFA, Claudio Tapia), tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré mi contrato (hasta diciembre) y después veo".

El DT prosiguió con un tono cercano a la despedida: "No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habrá que hablarlo", dijo agradeciendo la oportunidad de dirigir a Argentina, con pausas y voz entrecortada por la emoción.

"Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo: Como cuerpo técnico, los jugadores... Creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo", sumó, cada vez más cerca de las lágrimas.

"Este lugar es maravilloso... soñado... que... en mi vida pensé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Sobre todo volver a resetarse y formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar", dijo, antes de tomar su última pausa.

"Me duele en el alma, lo siento", dijo antes de retirarse abruptamente al no poder aguantar el llanto.

Más temprano, el DT repasó el torneo en conversación con Dsports en la cancha: "Agradecer a la gente, a mis jugadores y al país. Dimos todo. Llegamos en un momento muy justo, es la realidad, pero si dejan todo como lo hicieron hoy, es un gran ejemplo. Se pierde y hay que levantarse otra vez, no hay de otra".

Al ser consultado sobre la popular frase de que 'nadie recuerda al segundo puesto', Scaloni expresó: "Yo sí que me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar hasta acá y hay que darle una validez enorme. Lógico que nos gustaría haber ganado, pero agradecimiento es la única palabra que tengo".

"Tristeza, lógico. Puedes jugar bien o mal, pero cuando dejas todo es muy difícil reprochar algo" valoró.

"Hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos dieron otra final del mundo y compitieron hasta el final", sumó.

Sobre el rival, el DT trasandino admitió que los españoles "han sido mejores, esa es la verdad, pero me guardo un enorme recuerdo de lo que han hecho (mis jugadores)".

"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas", expuso.