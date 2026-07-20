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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Sin Messi ni varias de sus figuras: El plantel de Argentina no regresará completo a su país

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán de la "Albiceleste" viajó directamente a Miami junto a Rodrigo De Paul.

Sin Messi ni varias de sus figuras: El plantel de Argentina no regresará completo a su país
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La delegación de la selección de Argentina inició su retorno tras su estadía en Estados Unidos, aunque no lo hará con el contingente completo, dado que según trascendió, el capitán Lionel Messi no abordó el vuelo de regreso a Buenos Aires.

El atacante se trasladó desde Nueva York con destino a Miami en compañía de Rodrigo De Paul con el fin de reincorporarse a los trabajos de su club, Inter Miami.

A ellos se suma una lista de otros ocho futbolistas que tampoco regresarán a territorio argentino: Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) explicaron la situación a través de un comunicado oficial: "Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso".

En tanto, el resto de la delegación despegó a las 08:17 horas en un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Nueva York con rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se estima su arribo cerca de las 18:30 horas de este lunes.

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