[VIDEO] Celebraron en la altura: Piloto anunció en pleno vuelo que España se coronó campeona del mundo
Un registro viral muestra el preciso instante en que el capitán del avión informa el triunfo de "La Furia Roja".
Un registro viral muestra el preciso instante en que el capitán del avión informa el triunfo de "La Furia Roja".
Un vuelo comercial se convirtió en el escenario de un inesperado festejo cuando, pocos minutos antes de iniciar las maniobras de aterrizaje, el piloto de la aeronave utilizó el sistema de audio para entregar una noticia que alegró a los cientos de españoles que viajaban.
El capitán interrumpió el silencio habitual de la cabina para anunciar que la selección de España se había consagrado campeona del mundo: "Aquellos que tengan una camiseta con una sola estrella tendrán que comprarse otra", anunció.
La reacción de los pasajeros fue inmediata: llenó de aplausos, vítores y cánticos de apoyo a la escuadra española, transformando el trayecto en una celebración improvisada.
El momento fue registrado en video por uno de los pasajeros y difundido en redes sociales, donde se viralizó.