[VIDEO] El emotivo e inédito registro que revela la tensión en la banca de España durante la final ante Argentina

A través de sus canales oficiales, la selección española publicó un emotivo registro que muestra la dramática reacción de su banca de suplentes en los minutos finales de la definición del Mundial 2026 ante Argentina.

En las imágenes destaca el volante Fabián Ruiz, quien —ya sustituido— refleja en su rostro el sufrimiento y los nervios del plantel mientras la "Albiceleste" buscaba el empate en el MetLife Stadium de Estados Unidos.

Tras el pitazo final, la angustia dio paso a un desbordante festejo: España selló su triunfo y conquistó la segunda copa del mundo de su historia, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

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