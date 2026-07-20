[VIDEO] Hincha argentino amenazó con golpear a una periodista tras la final

Tras la controversia por la actitud de los futbolistas argentinos tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 se sumó la violenta reacción de un fanático trasandino ante una periodista paraguaya a la salida del MetLife Stadium.

La reportera Nathalia Maldonado, del canal ABC Color, se acercó para preguntarle a los fanáticos sus sensaciones tras el partido. Uno de los argentinos respondió señalando "te voy a pegar una piña (puñetazo)", a la vez que le daba un par de manotazos al micrófono.

Su acompañante, que hablaba por teléfono, remató el lamentable episodio diciéndole "puta de mierda" a la periodista.

El Sindicato de Periodistas de Paraguay expresó su repudio por lo ocurrido, luego de que el video fue ampliamente compartido en redes sociales.

"Desde el SPP alertamos que las mujeres periodistas son doblemente vulneradas en el ejercicio de sus labores: no solo enfrentan los riesgos propios de la cobertura periodística, sino también violencia de género, acoso y agresiones específicas por el hecho de ser mujeres", señaló la colectividad gremial.