"Alfaritos": Alcancías en honor al DT Gustavo Alfaro la rompieron en Paraguay

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, en Paraguay rindieron homenaje al entrenador Gustavo Alfaro con unas llamativas alcancías artesanales que no tardaron en llevarse todas las miradas del país.

Una figura de 30 centímetros bautizada como 'Alfarito' replica a modo de caricatura la imagen del técnico trasandino que devolvió a la Albirroja a una cita planetaria después de 16 años de ausencia.

El alfarero paraguayo David Chun ideó la obra como una alcancía, pero es al mismo tiempo una pieza decorativa, nacida después de una despreocupada charla entre amigos.

"Estábamos reunidos con un amigo y mi señora, hablábamos de que la persona con menos rechazo en Paraguay sería el profesor Alfaro, y se nos ocurrió una idea de poder representarlo", dijo Chun a la agencia EFE.

Pese a que la idea hacer un simple homenaje, Chun desató sin proponérselo una 'Alfaromanía' entre los hinchas paraguayos, además de abrir una opción de negocio.

"Alfaro nos devolvió la ilusión de poder participar en el Mundial. Por eso nos surgió la idea (de los 'Alfaritos') y calculamos que iban a tener éxito", añadió el artesano.

Chun comentó que tras el secado, los moldes rellenos de arcilla necesitan un horneado de 24 horas. Fabricar un lote de 100 "Alfaritos" toma entre cinco y siete días, aunque el tiempo puede aumentar si se solicita un acabado con pintura..

Por ahora, Chun y la veintena de trabajadores de la Alfarería Jacaré Pirú de Areguá fabrican entre 100 y 200 unidades por semana: "Nos llaman de todas partes haciendo sus reservas, pero lastimosamente no podremos cumplir con todos", reconoció el hombre de 45 años.