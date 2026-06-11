Arbitro somalí vetado por Estados Unidos dirigirá la Supercopa de Europa

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien Estados Unidos le negó la entrada para participar en el Mundial 2026, fue designado por la UEFA para dirigir la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa.

El encuentro se disputará el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria, y enfrentará al ganador de la Liga de Campeones con el campeón de la Liga Europa.

"El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral", señaló el presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin, al explicar la nominación del juez africano.

Artan, de 34 años, fue elegido como el mejor árbitro de Africa el año pasado y había sido incluido en la nómina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, pero las autoridades estadounidenses le impidieron el ingreso por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

La designación se produjo tras conversaciones entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol, encabezada por Patrice Motsepe, quien valoró el gesto y aseguró que "Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano".

Según la UEFA, el juez somalí es "uno de los mejores árbitros del mundo" y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018. Entre sus partidos más destacados figura la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF de la temporada recién finalizada.

Tras ser rechazado en Miami, Artan regresó a Somalía y fue recibido como un héroe en Mogadiscio, luego de quedar sin la posibilidad de transformarse en el primer árbitro somalí en participar en una Copa del Mundo.