Audax celebró que dos hinchas exhibieron su camiseta en partido del Mundial

Finalizado el Mundial 2026, la cuenta de Audax Italiano quiso compartir un registro de su presencia en la cita planetaria a través de dos hinchas que asistieron a un partido por los cuartos de final en Miami.

Los fanáticos, nombrados Diego y Renato, representaron a la institución floridana en la victoria de Inglaterra sobre Noruega tras ganar un concurso, luciendo también la indumentaria oficial del cuadro nacional.

"Terminó el mundial y como no el Audax tenía que estar presente", escribieron desde la cuenta oficial.

Así mismo, agradecieron tanto a Diego como Renato: "no podían perder la oportunidad de asistir con la camiseta del Club de sus amores ¡Gracias por llevarnos a todos lados!"