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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Audax celebró que dos hinchas exhibieron su camiseta en partido del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Dos fanáticos del cuadro itálico asistieron al Hard Rock Stadium de Miami tras ganar un concurso.

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Finalizado el Mundial 2026, la cuenta de Audax Italiano quiso compartir un registro de su presencia en la cita planetaria a través de dos hinchas que asistieron a un partido por los cuartos de final en Miami.

Los fanáticos, nombrados Diego y Renato, representaron a la institución floridana en la victoria de Inglaterra sobre Noruega tras ganar un concurso, luciendo también la indumentaria oficial del cuadro nacional.

"Terminó el mundial y como no el Audax tenía que estar presente", escribieron desde la cuenta oficial.

Así mismo, agradecieron tanto a Diego como Renato: "no podían perder la oportunidad de asistir con la camiseta del Club de sus amores ¡Gracias por llevarnos a todos lados!"

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