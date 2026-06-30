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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Bielsa se disculpó por exabrupto en el Mundial: No fui todo lo educado que hubiera correspondido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El entrenador explicó su momento de furia tras la eliminación de Uruguay ante España.

Bielsa se disculpó por exabrupto en el Mundial: No fui todo lo educado que hubiera correspondido
 EFE
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Marcelo Bielsa se despidió de la selección de Uruguay, tras la eliminación en la Copa del Mundo, y en su última conferencia de prensa aprovechó para disculparse por el exabrupto que protagonizó ante la prensa oficial, cuando grito después de la derrota con España en Guadalajara.

"Después del partido con España, hay obligaciones con la empresa que compra los derechos de dar cantidad de notas, y manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo de la felicidad, yo reaccioné por la tardanza en las preguntas que debía responder, y reaccioné porque tardaban", explicó Bielsa.

"Estaba sobrepasado por el dolor y no fui todo lo educado que hubiera correspondido", sentenció el rosarino, justo al cierre de la conferencia de prensa.

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