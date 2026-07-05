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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Chilavert bajó el tono tras la eliminación de Paraguay: "Cayeron con dignidad"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exarquero venía de realizar duros cuestionamientos al equipo y el DT Gustavo Alfaro.

Chilavert bajó el tono tras la eliminación de Paraguay:
 @joseluisfelixchilavert / EFE
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José Luis Chilavert, leyenda del fútbol paraguayo, se refirió al adiós de la selección "guaraní" del Mundial 2026 y valoró al plantel por su entrega ante Francia en octavos de final, bajando el tono de sus anteriores opiniones.

El exarquero venía de lanzar fuertes cuestionamientos al rendimiento y las decisiones del DT Gustavo Alfaro y también llamó "selección africana" a los galos. Sin embargo, ahora utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje corto pero emotivo.

"Queridos Jugadores, CT (Cuerpo técnico) y CM, ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia paraguaya de lucha y amor propio", indicó.

"A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones", cerró "Chila".

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