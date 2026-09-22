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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Comida basura, alcohol y apuestas cada 7 segundos, los anuncios emitidos en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Una investigación de las universidades de Bristol y Oxford contabilizó cerca de 93.000 apariciones publicitarias de productos considerados perjudiciales durante las transmisiones de los 104 partidos del torneo.

Comida basura, alcohol y apuestas cada 7 segundos, los anuncios emitidos en el Mundial
 Agencia Xinhua
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Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Bristol y Oxford reveló que durante el Mundial de 2026 se registraron cerca de 93.000 apariciones publicitarias de comida poco saludable, alcohol, apuestas, mercados de predicción y criptomonedas en las transmisiones de los partidos.

La investigación estableció que durante las 172,6 horas de juego en directo apareció, en promedio, una publicidad de este tipo cada siete segundos. El 70 por ciento correspondió a alimentos y bebidas poco saludables, con 65.722 apariciones.

Luego se ubicaron los mercados de predicción, con 9.360 registros; el alcohol, con 9.266; las apuestas, con 6.429, y las criptomonedas, con 2.632. El análisis consideró únicamente la publicidad visible mientras se disputaban los encuentros, como logotipos, vallas y nombres de marcas, y no los avisos emitidos durante las pausas.

Según el estudio, la publicidad de estos productos estuvo presente durante 39,3 horas de juego efectivo, casi una cuarta parte del tiempo total de transmisión analizado.

Los investigadores también advirtieron que parte de estos anuncios llegó a países donde la promoción de alcohol, apuestas o mercados de predicción está restringida o prohibida, pese a que FIFA dispone de tecnología para reemplazar virtualmente las vallas publicitarias dependiendo del territorio.

Raffaello Rossi, codirector del Centro de Investigación sobre los Daños del Juego de la Universidad de Bristol, sostuvo que los acuerdos publicitarios del organismo mostraron "escaso respeto por las leyes nacionales y los regímenes de licencias". Los autores plantearon que gobiernos y reguladores deben aplicar normas más estrictas y exigir el uso de sistemas de reemplazo virtual de publicidad.

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