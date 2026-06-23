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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Deschamps sufrió dolorosa pérdida y se ausentará del duelo con Noruega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El entrenador se enteró del triste fallecimiento de su madre.

Deschamps sufrió dolorosa pérdida y se ausentará del duelo con Noruega
 EFE
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Una lamentable noticia ha sacudido a la delegación francesa, ya que la madre de Didier Deschamps, entrenador del combinado galo, falleció este martes.

El triste suceso provocó la salida de la concentración de parte del estratega, que viajará a Francia para atender el funeral de su progenitora, ausentándose de los entrenamientos como también del duelo de este viernes ante Noruega por el Grupo I del Mundial 2026, delegando su puesto a su asistente técnico Guy Stéphan.

A través de un comunicado, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) lamentó el hecho, afirmando que "el entrenador se entristeció al enterarse del fallecimiento de su madre el martes por la mañana. Regresará a Francia para asistir a su funeral".

"De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ​​quien estuvo presente en la concentración de la selección francesa para el Mundial de Estados Unidos, Didier Deschamps confió la responsabilidad de dirigir al grupo hasta su regreso a su asistente, Guy Stéphan", agregó.

"En este momento tan doloroso, deseamos al entrenador y a su familia mucha fuerza y ​​les aseguramos el apoyo de todos los que formamos parte de la Federación.", finalizó el escrito.

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