Donald Trump reconoció el "éxito" del Mundial 2026 y calificó de "fantástico" a Gianni Infantino
"Pocas personas podrán hacer lo que él logró", preciso el mandatario respecto al mandamás de la FIFA.
"Pocas personas podrán hacer lo que él logró", preciso el mandatario respecto al mandamás de la FIFA.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este lunes un balance del Mundial 2026 organizada conjuntamente con México y Canadá, calificando la cita planetaria como un hito y destacó la gestión del timonel de la FIFA, Gianni Infantino.
"¡La Copa del Mundo resultó ser un éxito espectacular! Quiero agradecer a todos los involucrados, pero en particular a nuestras grandes fuerzas del orden. Fue el evento más seguro y espectacular de la historia, con mucha diferencia", escribió el mandatario en una publicación en la red Truth Social.
Respecto a Infantino, con quien entregó el trofeo a la selección española el domingo en el MetLife Stadium, expresó: "Es fantástico. Pocas personas podrán hacer lo que él logró al elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible".
En esa misma línea habló Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que también asistió a la final y felicitó en redes sociales a España por "conquistar merecidamente" el Mundial y a su país por ser "la mejor sede".