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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Donald Trump reconoció el "éxito" del Mundial 2026 y calificó de "fantástico" a Gianni Infantino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Pocas personas podrán hacer lo que él logró", preciso el mandatario respecto al mandamás de la FIFA.

Donald Trump reconoció el
 EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este lunes un balance del Mundial 2026 organizada conjuntamente con México y Canadá, calificando la cita planetaria como un hito y destacó la gestión del timonel de la FIFA, Gianni Infantino.

"¡La Copa del Mundo resultó ser un éxito espectacular! Quiero agradecer a todos los involucrados, pero en particular a nuestras grandes fuerzas del orden. Fue el evento más seguro y espectacular de la historia, con mucha diferencia", escribió el mandatario en una publicación en la red Truth Social.

Respecto a Infantino, con quien entregó el trofeo a la selección española el domingo en el MetLife Stadium, expresó: "Es fantástico. Pocas personas podrán hacer lo que él logró al elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible".

En esa misma línea habló Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que también asistió a la final y felicitó en redes sociales a España por "conquistar merecidamente" el Mundial y a su país por ser "la mejor sede".

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