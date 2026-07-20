Donald Trump reconoció el "éxito" del Mundial 2026 y calificó de "fantástico" a Gianni Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este lunes un balance del Mundial 2026 organizada conjuntamente con México y Canadá, calificando la cita planetaria como un hito y destacó la gestión del timonel de la FIFA, Gianni Infantino.

"¡La Copa del Mundo resultó ser un éxito espectacular! Quiero agradecer a todos los involucrados, pero en particular a nuestras grandes fuerzas del orden. Fue el evento más seguro y espectacular de la historia, con mucha diferencia", escribió el mandatario en una publicación en la red Truth Social.

Respecto a Infantino, con quien entregó el trofeo a la selección española el domingo en el MetLife Stadium, expresó: "Es fantástico. Pocas personas podrán hacer lo que él logró al elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible".

En esa misma línea habló Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que también asistió a la final y felicitó en redes sociales a España por "conquistar merecidamente" el Mundial y a su país por ser "la mejor sede".