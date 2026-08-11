EE.UU. liberó a hincha argentina que fue detenida por ICE en pleno Mundial

Tras pasar casi un mes bajo la custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, la argentina Iliana Lick (30 años) recuperó oficialmente su libertad luego de que se hiciera efectiva una fianza de 10 mil dólares fijada por la justicia de ese país.

La joven, que se desempeñaba como niñera en Filadelfia, fue arrestada el pasado 11 de julio en un control de seguridad del aeropuerto de dicha ciudad. En ese momento, intentaba abordar un vuelo hacia Kansas City para ver a la selección de fútbol de Argentina, cuando agentes detectaron que su situación legal en el país era irregular.

Si bien Lick ingresó legalmente a Estados Unidos en marzo de 2023 con visa de turista, permaneció en el territorio más allá del plazo permitido mientras intentaba tramitar un permiso de trabajo.

Durante su tiempo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la transandina fue trasladada por diversos centros de detención en los estados de Pensilvania, Luisiana y Nuevo México, hasta llegar a El Paso (Texas).

La liberación fue confirmada por su novio, Steven Melchiorre, quien lideró una colecta en la plataforma GoFundMe para financiar la defensa legal, logrando recaudar 18.820 dólares.

"Iliana ya no se encuentra tras los muros de un centro de detención; celebramos un hito importante", expresó Melchiorre a través de sus redes sociales.

La mujer pasó su primera noche fuera del recinto en un hotel de Texas y prevé viajar de regreso a Filadelfia este martes para reencontrarse con su entorno, mientras aguarda la resolución definitiva de su caso migratorio fuera de la cárcel.