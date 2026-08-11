Periódicos franceses demandan a Google por resúmenes hechos con IA

La Alianza de Prensa de Información General (APIG), principal asociación francesa de diarios, denunció este martes ante la Autoridad de la Competencia a Google por el despliegue de sus herramientas de elaboración de resúmenes de prensa con inteligencia artificial (IA).

En un comunicado, esta federación que reúne a unas 300 cabeceras del país considera desleal el lanzamiento de AI Overviews y AI Mode por parte del gigante estadounidense de internet "antes de la apertura de negociaciones", lo que les coloca "frente a un hecho consumado".

Acusan a Google de no querer compartir los beneficios generados por estas dos herramientas, en contra de la ley francesa de 2019, que transpone una directiva europea y que "subordina el uso de contenidos de prensa a la autorización previa y a una remuneración".

"Los editores no pedimos que se detenga esta innovación. Pedimos que este valor sea compartido y que el uso de sus contenidos sea remunerado, tal y como exige la ley", señaló el presidente de la APIG, Marc Feuillée.

Las nuevas herramientas, lanzadas en Francia el pasado 22 de julio tras haberlas introducido ya en otros países, permiten a los usuarios dialogar con una IA en la búsqueda de contenidos y solo proponen los vínculos de los periódicos en la parte baja, lo que puede generar una importante pérdida de tráfico digital.

Según varios organismos franceses, citados en el comunicado, en los países donde ya se han introducido esas herramientas la caída del tráfico se ha evaluado entre un 33 y un 38 %.

Un peligro que acecha a un sector ya muy afectado en Francia por la caída de la publicidad, lo que les ha obligado a reducir sus plantillas.

Otras sanciones a Google

La Autoridad de la Competencia ya sancionó en 2020 al gigante estadounidense por prácticas desleales y le impuso la obligación de negociar con los periódicos.

Dos años más tarde le imponía una multa de 500 millones de euros (unos 577 millones de dólares) por no haber respetado esos compromisos, lo que llevó a Google a abrir contactos y llegar a un acuerdo para la remuneración de sus contenidos válido hasta 2027.

"El despliegue unilateral de nuevos usos de los contenidos de prensa sin autorización previa contraviene esos compromisos", consideran los editores.

La APIG se dice "abierta a la negociación" que permita el uso de los contenidos de prensa, "indispensables para los servicios de IA generativa", pero "en un marco fundado en una autorización negociada y una remuneración a la altura de su valor".