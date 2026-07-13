El Mundial abrió un debate en Argentina por ataques racistas de figuras públicas contra Mbappé

En Argentina generaron preocupación una serie de expresiones racistas, xenófobas, islamofóbicas y transfóbicas difundidas durante el Mundial 2026 por influencers, dirigentes y funcionarios vinculados al sector libertario.

Según un estudio publicado por el medio argentino Clarín, los principales ataques estuvieron dirigidos contra Kylian Mbappé, por el origen africano de sus padres, y contra jugadores musulmanes, entre ellos Lamine Yamal, quien fue cuestionado por realizar un gesto de oración después de marcar un gol.

Entre los protagonistas mencionados apareció Eduardo Parisini, conocido como "Gordo Dan", quien emitió mensajes ofensivos durante el partido entre Argentina y Egipto. "Que vaya preparando la cola Medio Oriente. Algún culo va a sangrar", escribió antes del encuentro, mientras posteriormente publicó ataques contra Mahoma, Alá y los seguidores de la religión musulmana.

El análisis también apuntó al diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo, quien calificó de "llorón" a Vinícius Júnior por sus denuncias de racismo, y a Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, por compartir publicaciones que calificaron a los jugadores de Francia como "africanos que juegan para Francia".

En la lista también apareció la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien llamó "equipo africano" a la selección francesa, una expresión que provocó una protesta de la embajada de Francia. La difusión de estos mensajes amplió el debate en Argentina sobre la discriminación y el uso de discursos ofensivos desde espacios cercanos al poder político.