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Tópicos: País | Región de Coquimbo

PDI indaga el homicidio de hombre de 46 años hallado en un pozo en Ovalle

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuerpo presenta una fractura expuesta de cráneo y diversas heridas cortantes en el tórax.

PDI indaga el homicidio de hombre de 46 años hallado en un pozo en Ovalle
 ATON (referencial)

La policía confirmó que las lesiones son atribuibles a la acción de terceros.

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Un hombre de 46 años fue hallado sin vida al interior de un pozo en el sector rural de Panulcillo, en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.

El descubrimiento, realizado por un vecino de la localidad, activó el protocolo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), dado que el cadáver presenta múltiples lesiones traumáticas que confirman un ataque con una data de muerte estimada en dos días.

Los detectives confirmaron que la víctima presenta lesiones atribuibles a terceros, tales como fractura expuesta de cráneo provocadas con un objeto contundente y heridas cortantes en el tórax, entre otras lesiones.

Estas evidencias están siendo analizadas para determinar si el pozo fue el lugar del asesinato o simplemente el sitio donde se ocultó el cuerpo tras el ataque.

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