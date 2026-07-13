DC agradeció la "despedida de Estado a un hombre de Estado": Enrique Krauss

Luis Ruz, presidente del directorio Democracia y Comunidad (centro de pensamiento de la Democracia Cristiana) valoró este lunes en El Primer Café la "despedida de Estado" que tuvo el exministro Enrique Krauss, fallecido el viernes a los 94 años de edad.

El también vicepresidente falangista inició su intervención en el programa de debate político de Cooperativa expresando condolencias a Alejandra Krauss, secretaria nacional del partido, "hija de don Enrique y digna heredera de su padre", que también es panelista habitual de El Primer Café.

Destacó especialmente la imagen que dejó el velatorio, realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, con la presencia del Presidente José Antonio Kast, sus antecesores y un abanico transversal de figuras del mundo político y social: "Es una foto republicana, donde como Democracia Cristiana, la familia y un conjunto de otras organizaciones -Bomberos de Chile y también Colo Colo, que era el club de los amores de don Enrique Krauss- pudimos hacer una despedida de Estado a un hombre de Estado".

"Yo quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a las autoridades que concurrieron: al Presidente Kast, al expresidente Frei, al expresidente Boric; también al vicepresidente del Senado Iván Moreira y al ministro del Interior (Claudio Alvarado), quienes hicieron una guardia de honor para dar un homenaje póstumo a un hombre que entregó su vida al servicio público", señaló Luis Ruz.

"Un gran chileno"

El dirigente destacó que "la biografía de Enrique Krauss mezcla la historia de la Democracia Cristiana, pero también de la vida republicana y política del Chile de las últimas décadas: don Enrique fue no solamente testigo, sino también actor principal de nuestro país en distintos momentos cruciales. Por lo pronto, hoy día vivimos en democracia precisamente gracias al trabajo y a la manera en que hombres como Enrique Krauss ayudaron a la transición política a la democracia en Chile".

"La política que representó Krauss" estuvo marcada por "una lealtad férrea a la institucionalidad política republicana de Chile, incluso subordinando (a ésta) la conveniencia personal. En los distintos cargos y en las distintas responsabilidades que le tocó asumir a Enrique Krauss, fue una persona que puso siempre por delante el valor de la institucionalidad", recordó Ruz.

A la vez, ejerció "una capacidad de diálogo que permitió construir puentes entre sectores u actores que pensaban muy distinto en momentos muy difíciles", y siempre con "un sentido de Estado: mucha firmeza, mucha claridad, pero sin caer en ninguna forma autoritaria o de improvisación".

"Creo que recordar la figura de Enrique Krauss nos permite también hacer una pausa a propósito de nuestro debate actual, de cómo podemos hacer un diálogo democrático a partir de las diferencias, pero sin perder de vista lo importante: siempre pensar en el bien común y en los intereses generales del país. Con estas modestas palabras, yo me sumo al reconocimiento a un gran chileno, como fue Enrique Krauss Rusque", sentenció el intelectual DC.