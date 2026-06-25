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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

El tierno momento que vivió Neymar luego de sumar minutos con Brasil

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero se acercó para saludar a sus hijos, presentes ayer en Miami.

El tierno momento que vivió Neymar luego de sumar minutos con Brasil
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Neymar, goleador histórico de Brasil, debutó este miércoles en el Mundial 2026, al ingresar en el minuto 76 del partido contra Escocia en Miami, en el cierre del Grupo C.

El 10 del Scratch llevaba muchísimo tiempo sin jugar con la verdeamarela, tras la lesión que sufrió el 17 de octubre de 2023 en un partido con Uruguay en las Clasificatorias, por lo que vivido ayer en Florida es un tesoro para la memoria del jugador de Santos.

Y no solo eso, puesto que tras el duelo pudo compartir un momento con su familia, quien presenció su retorno a las canchas con la camiseta "amarela".

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