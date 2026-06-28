Escándalo en el Mundial: Capitán de Cabo Verde fue denunciado por violación

La selección de Cabo Verde se vio envuelta en un escándalo previo a su duelo de 16avos de final del Mundial 2026 ante Argentina, ya que su capitán, Ryan Mendes, fue denunciado por violación en Nueva Zelanda.

El futbolista está siendo investigado en el país oceánico por un hecho ocurrido después del amistoso ante la selección chilena el pasado 27 de marzo, en el marco del FIFA Series.

Una traductora brasileña, quien trabajaba para el equipo africano, fue la ingresó la denuncia contra el delantero de 36 años.

Según su relato a las autoridades, el referente de Cabo Verde tocó la puerta de su habitación, entró a la fuerza y la agredió sexualmente. Medios brasileños señalaron que existen exámenes médicos que respaldarían la existencia de agresiones y violación.

También se indica que la mujer contactó a la FIFA y otras autoridades del fútbol para pedir la exclusión del jugador antes del inicio del Mundial, pero esto no prospero, lo que terminó en una denuncia en Nueva Zelanda, la cual está siendo investigada, pero aún no concluye.