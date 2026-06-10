FIFA presentó "DNA", nuevo himno del Mundial 2026 con Andrea Bocelli y David Guetta
El tema también cuenta con Megan Thee Stallion y EJAE, y se suma a "Dai Dai", la canción de Shakira para la cita planetaria.
El tema también cuenta con Megan Thee Stallion y EJAE, y se suma a "Dai Dai", la canción de Shakira para la cita planetaria.
FIFA presentó este miércoles "DNA", uno de los himnos oficiales del Mundial 2026, interpretado por el tenor italiano Andrea Bocelli, el DJ francés David Guetta, la rapera Megan Thee Stallion y la cantante surcoreana EJAE.
La canción será estrenada en vivo este jueves durante la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca de México, antes del partido entre la selección local y Sudáfrica, que marcará el inicio del torneo.
"Esto es más que un simple juego: Es nuestro ADN", plantea el tema, que busca representar la pasión por el fútbol de los hinchas de las 48 selecciones participantes y de fanáticos de todo el mundo.
Bocelli valoró su participación en el himno oficial y aseguró: "El título de la canción, 'DNA', lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón".
"Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente", agregó el tenor en un comunicado difundido por el organismo.
De acuerdo a FIFA, la mezcla entre las voces de Bocelli y EJAE, junto con la participación de Megan Thee Stallion y los ritmos de David Guetta, crea "un puente entre la historia del fútbol y su futuro".
"DNA" se suma a "Dai Dai", de Shakira y Burna Boy, como otro de los himnos oficiales del Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.
La colombiana será una de las protagonistas de la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, donde también participarán Alejandro Fernández, Maná, Lila Downs, Los Angeles Azules y Belinda.
El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, día en que la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.