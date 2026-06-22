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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Gallardo y Tévez "estallaron" con el histórico gol de Messi ante Austria

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los exfutbolistas disfrutaron el tanto del astro argentino.

Gallardo y Tévez
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Los exfutbolistas argentinos Marcelo "Muñeco" Gallardo y Carlos Tévez celebraron el primer gol de Lionel Messi ante Austria disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas, mientras estaban comentando en la transmisión de la cadena de TV ESPN.

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