Harry Kane recibió una camiseta autografiada por Ronaldo: "Era un gran fan"

El delantero inglés Harry Kane recibió un inesperado regalo en pleno Mundial 2026, llevándose una camiseta de Brasil firmada por Ronaldo tras su doblete ante Croacia.

"Creo que es uno de los mejores delanteros que han jugado este deporte. Era una alegría verlo (jugar) mientras crecía. Él podía finalizar e impactar en el juego con su regate, sus corridas. Era difícil de parar", señaló en entrevista con el canal de YouTube Cazé TV, una de las emisoras oficiales del Mundial para Brasil.

"Era un gran fan suyo y obviamente fue un jugador increíble", añadió el artillero, quien además contó: "Nunca tuvimos la oportunidad de parar a conversar. Tal vez durante esta Copa del Mundo podríamos hacerlo".

Tras mencionar aquello fue que recibió la casaquilla autografiada por el 'Fenómeno'. "Oh, wow. Es muy especial, gracias. Es un gran regalo. Realmente lo aprecio", valoró Kane.