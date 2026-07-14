Hasta helipuerto: Neymar compró yate de 29 millones de dólares tras eliminación del Mundial

A poco más de una semana desde la eliminación de Brasil del Mundial 2026 en octavos de final ante Noruega, se dio a conocer el millonario "consuelo" de Neymar con un yate de lujo.

La embarcación bautizada como "Enejota", por la pronunciación de las iniciales "NJ" de Neymar Jr., fue transportada recientemente a Angra dos Reis, zona turística ubicada a unos 150 kilómetros de Río de Janeiro.

De acuerdo con el medio deportivo brasileño Lance!, el yate está valuado en 150 millones de reales, correspondientes a 29,5 millones de dólares o 27.280 millones de pesos chilenos.

"Enejota" cuenta con 800 metros cuadrados de superficie, seis suites e incluso un helipuerto.