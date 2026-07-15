Karen Rojo arribó extraditada a Chile para cumplir condena de cárcel por fraude al fisco

La exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo (2012-2020) arribó a Chile durante la mañana de este miércoles tras concretarse su proceso de extradición desde los Países Bajos, país donde se encontraba detenida desde el año 2022.

Rojo, quien fue condenada por la justicia chilena a una pena de cinco años de prisión efectiva por el delito de fraude al fisco cometido bajo su gestión municipal, completó un viaje directo desde Ámsterdam custodiada por oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el vuelo de la exautoridad despegó a las 19:00 horas del martes (hora local de Países Bajos) y aterrizó hoy en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez cerca de las 07:30 horas.

Tras su arribo, se dispuso un estricto operativo policial para su recepción y posterior traslado a las dependencias de Policía Internacional, donde se realizó la correspondiente notificación judicial del proceso de extradición.

Su salida de la terminal fue bastante rápida, sin emitir declaraciones a la prensa, y a través de una puerta que no estaba presupuestada. Tras un recorrido de cerca de 20 metros, se subió a una van que la trasladó hasta un cuartel de la PDI.

Rojo será puesta a disposición de Gendarmería de Chile, que procederá con su traslado definitivo hasta un recinto penal de la ciudad de Antofagasta, donde deberá cumplir el saldo de su pena efectiva tras haber permanecido cuatro años recluida en Europa.