Pavez: El Gobierno no tiene facultad para instruir teletrabajo por sistema frontal

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el Gobierno no tiene la atribución para instruir que los empleadores dispongan que sus trabajadores cumplan sus funciones en modalidad de teletrabajo durante el sistema frontal que se espera golpee a gran parte del país a partir de hoy.

La autoridad encabezó una reunión en dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para evaluar las medidas preventivas de cara a las fuertes precipitaciones que se esperan para los próximos días, oportunidad en la que fue consultado por posibles medidas de contingencia en el aspecto laboral.

"Es muy importante entender que el Gobierno no tiene una facultad para instruir lo que pueda pasar al interior de distintas faenas en distintos sectores productivos. El llamado que hace el Gobierno es a la prudencia, a la buena voluntad, a la comprensión, pero no hay una instrucción", dijo el subsecretario.

"Por lo mismo, las autoridades del Ministerio del Trabajo han señalado algo claro: el viernes es un día hábil, pero vamos a estar afectados por precipitaciones de gran intensidad, fundamentalmente entre regiones en las cuales se ha declarado la emergencia meteorológica. Por lo tanto, el llamado es ese: a la comprensión, a la prudencia, para que todas las personas puedan llevar adelante una vida normal, lo que también significa concurrir a los sectores productivos que son muy importantes para nuestro país, inclusive en momentos de precipitaciones", enfatizó Pavez.

Medidas de contingencia

Posteriormente, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló región por región las medidas que se han tomado para reducir los riesgos derivados del evento meteorológico.

En la Región de Valparaíso se cerró de manera preventiva el Sistema Integrado Cristo Redentor en el paso fronterizo Los Libertadores, medida que se mantendrá mientras las condiciones climáticas lo requieran.

En la Región Metropolitana se dispuso el cierre del tránsito, excepto para residentes, de los accesos a Farellones y San José de Maipo. También permanecerán cerrados el Parque Metropolitano, Parque Cordillera, Quebrada de Macul, Alta Cordillera y Río Colorado.

En la Región de O'Higgins continúa cerrado el acceso por la ruta I-45, en el sector de Termas del Flaco. En la Región del Maule solo se permite el tránsito de residentes por las rutas L-45 (Linares) y también las rutas Molina-Radal y Romeral-Cordillera. Los pasos internacionales Pehuenche y Vergara también permanecerán cerrados.

Además, Conaf informó el cierre de todos los parques nacionales entre las regiones de Atacama y Los Ríos.