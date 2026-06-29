Heung-Min Son: No puedo expresar mi decepción y dolor a los fans

El delantero y capitán de Corea del Sur, Heung-Min Son, se refirió mediante una publicación en redes sociales a su sentir sobre la decepcionante eliminación del combinado asiático en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica.

En el escrito, el futbolista de Los Ángeles FC se disculpó con los hinchas de su país, señalando que se siente "apenado, frustrado y molesto" con el papelón que hicieron como conjunto.

"No puedo empezar a expresar mi decepción y dolor a los fans. Me siento totalmente inadecuado para decir una sola palabra de disculpa", enfatizó "Sonny".

Corea del Sur finalizó tercera del Grupo A. Venció a República Checa, cayó ante México y sorpresivamente perdió con Sudáfrica en la última jornada, firmando su salida del certamen tras no ser parte de los mejores terceros.