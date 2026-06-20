Hinchas "vandalizaron" la Wikipedia del árbitro Barton tras la expulsión de Almirón

La molestia paraguaya contra el árbitro Iván Iván Barton por aplicar la nueva "ley Prestianni" y expulsar a Miguel Almirón tomó una curiosa variante, cuando el partido ante Turquía aún estaba en marcha.

De inmediato los enojados fanáticos descargaron su frustración "vandalizando" el artículo de Wikipedia sobre el referí salvadoreño.

Algunas capturas de pantalla en redes sociales lograron rescatar parte de las modificaciones, con agravios como "ladrón" o "cobrar coimas", entre otros insultos y burlas luego de la roja a Almirón por vulnerar la nueva normativa.

Fue tal el nivel de modificaciones ofensivas que el artículo en Wikipedia fue borrado para reemplazarse por una versión limpia; situación evidenciada al tratar de consultar el historial de cambios.