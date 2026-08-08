El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, llamó en Cooperativa al Gobierno a "retomar la coordinación" con Argentina para resolver el extenso estancamiento de transportistas que ha causado la caída de nieve en el paso fronterizo Los Libertadores (Región de Valparaíso).

"Quisiera pedir al Ejecutivo chileno que se retomara la coordinación, que es muy importante y que ha faltado con las autoridades argentinas. Necesariamente debe ser tomada por Cancillería; todos los años durante el invierno tenemos cortes en el paso, pero este año ha sido muy extenso y amerita una intervención de las autoridades", dijo.

En ese sentido, "hago un llamado a que los Estados de Chile y Argentina, que son países limítrofes y que deben compartir los pasos de la cordillera, definitivamente tomen la decisión de construir un túnel. Esto se puede hacer entregando responsabilidades a capitales privados, pagar un peaje que corresponda y, entonces, no tendríamos esta grave situación", sostuvo.

"Hace más de 60 años que se habla de construirlo (...). Debiera el Presidente José Antonio Kast tener una conversación con el presidente (Javier) Milei y tomar la decisión", ante un eventual desabastecimiento de productos que "ya se empieza a notar" por el cierre de otros pasos como Pino Hachado (Araucanía) y Cardenal Samoré (Los Lagos), además de las interrupciones en Jama (Antofagasta).

Desde el Gobierno, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, afirmó que se trabaja para compatibilizar la actividad económica con la seguridad: "Estamos esperando que los hermanos argentinos también hagan el despeje en el sector de la ruta".

"Tenemos cerrado el paso porque hay todavía derrumbes y, por lo mismo, nosotros esperamos esta semana subir al personal. Son 400 los funcionarios que están en el complejo, que están hoy día en sus casas o en su oficina, pero después del día 20 o 23, creemos que Argentina va a tener abierto su paso para poder reaperturar el complejo", estimó.

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