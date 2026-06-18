Jugador catarí fue al camarín de Canadá para disculparse tras lesionar a Koné

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, puso el foco en velar por la recuperación de Ismael Koné tras la grave lesión que sufrió durante la goleada 6-0 sobre Catar por la segunda fecha del Mundial 2026.

Marsch contó que el futbolista catarí Assim Madibo acudió al vestuario canadiense para disculparse con Koné, aunque criticó la reacción del banquillo de Catar ante una jugada que terminó con una lesión tan grave.

"Está en el hospital. Lo prepararán para una intervención quirúrgica. Voy a ir a verlo después de esta rueda de prensa", explicó Marsch.

"Todos pudimos oírlo", relató el DT, que también destacó a Koné como "una gran parte muy importante del corazón" de Canadá y admitió que su baja será importante: "No creo que tengamos otro jugador como Ismael".

Respecto al partido, destacó lo importante de haber logrado el primer triunfo canadiense en una cita planetaria: "Cuando llegué aquí, la visión era más que este Mundial. Era cambiar el deporte en el país, generar interés, crear una identidad de lo que podía ser el fútbol canadiense".

"Se necesitan momentos como el de hoy, momentos que todo el mundo recuerde. Ningún canadiense olvidará este día", afirmó, junto con valorar a Jonathan David y su triplete.

"Los grandes momentos no llegan fácilmente y hay que apreciarlos y celebrarlos, pero después tendremos que centrar toda nuestra atención en lo que hará falta para ser verdaderamente grandes en este torneo", agregó Marsch.