Katy Perry y Anitta encabezaron lista de estrellas en la inauguración del Mundial en EE.UU.

La cantante estadounidense Katy Perry y la brasileña Anitta encabezaron este viernes la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos antes del partido entre la selección local y la de Paraguay por el grupo D del certamen futbolístico.

El evento también contó con el ritmo de hip hop del rapero Future y Lisa.

Al partido, que se disputa en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood, asistió el secretario de Estado, Marco Rubio, en representación del ejecutivo estadounidense, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

También se vio en la tribuna al actor Tom Cruise, acompañado por el exfutbolista David Beckham.

Una banda de guerra -con los percursionistas ataviados de los colores rojo, azul y blanco- abrió el espectáculo, junto a una enorme réplica de la Copa del Mundo de la FIFA y ante un estadio todavía como muchas sillas vacías que se fueron llenando en el transcurso de la gala inaugural.

Haciendo alusión a la cultura de la costa oeste, la coreana Lisa apareció de blanco sobre una tabla de surf.

Poco después, Anitta se sumó al escenario justo detrás de ella, en un recinto que, curiosamente, lucía a medio vacío.

Perry apareció sobre el escenario minutos antes de arrancar el encuentro entre EE.UU. y Paraguay junto un niño de nacionalidad noruega llamado Luka con el que cantó el tema 'WONDER'.

La estrella del pop llevaba puesto un voluminoso vestido plateado y su actuación, ya con el estadio medio lleno, generó gran expectación entre los asistentes.

El concepto visual rindió homenaje a los grandes emblemas de Los Ángeles, recreando la famosa Ruta 66 y el icónico cartel de Hollywood.

Finalmente, todos los artistas se reunieron en el escenario principal junto a una réplica gigante de la Copa del Mundo, cerrando la primera parte del show por todo lo alto.