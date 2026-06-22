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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Kramer impactó con imitación de Messi: Vi la camiseta roja de Austria y pensé que era Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El comediante nacional otra vez se lució con una imitación futbolera.

Kramer impactó con imitación de Messi: Vi la camiseta roja de Austria y pensé que era Chile
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El comediante nacional Stefan Kramer volvió a viralizarse en redes sociales con una imitación futbolera y este lunes lo hizo caracterizándose como Lionel Messi, capitán de Argentina que hizo historia en el triunfo sobre Austria, como nuevo máximo goleador en mundiales.

"En principio me perdí el penal y por ahí como vi la camiseta roja de Austria, pensé que era Chile", fue uno de los primeros chistes de Kramer, recordando el historial del argentino contra la selección nacionan el las Copas Américas de 2015 y 2016.

Además, Kramer tiró otros chistes, relacionados con el actor Benjamín Vicuña y las propias muletillas de Messi cuando habla.

Revisa la imitación de Messi:

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