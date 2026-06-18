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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

La Federación de Fútbol de Uzbekistán regaló una camiseta al camarógrafo derribado por Khusanov

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor de Manchester City firmó la polera.

La Federación de Fútbol de Uzbekistán regaló una camiseta al camarógrafo derribado por Khusanov
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La Federación de Fútbol de Uzbekistán le regaló una camiseta autografiada al camarógrafo que Abdukodir Khusanov derribó con una falta sobre Luis Díaz.

Tras ser embestido, fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro médico, donde recibió atención y no pudo volver a cubrir el encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

Según la Federación Uzbeka, el camarógrafo se encuentra estable y recibió la camiseta autografiada por Khusanov, quien le envió sus más sinceras disculpas, tal como mostró en sus redes sociales.

"Representantes de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán visitaron al operador para comprobar su estado y le presentaron una camiseta especial firmada por Abdukodir Khusanov", detallaron.

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