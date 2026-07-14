La irónica reacción de la senadora paraguaya que insultó a Mbappé tras la eliminación de Francia

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, aprovechó la eliminación de Francia en el Mundial 2026 a manos de España para compartir un video dirigido indirectamente a Kylian Mbappé, jugador al que le lanzó insultos racistas tras la eliminación del combinado guaraní en octavos de final.

La parlamentaria, que ya había recuperado su cuenta de Instagram tras un presunto hackeo, retomó la carga contra el entorno galo y compartió el registro de una niña realizando una señal de silencio, acompañada del marcador que selló la despedida de los "bleus".

El conflicto entre ambos estalló cuando Amarilla tildó a Mbappé de "camerunés colonizado" y emitió despectivos juicios sobre su origen étnico, lo que provocó que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentara una denuncia formal ante la fiscalía.



Por su parte, el jugador respondió calificando a la legisladora como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", provocando una escalada que incluso incluyó amenazas de demandas por violencia de género desde el Congreso paraguayo.