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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

La selección argentina ofreció ayuda a los afectados por las inundaciones en sur de China

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

La región de Guangxi ha lamentado ya 39 muertos producto de las lluvias.

La selección argentina ofreció ayuda a los afectados por las inundaciones en sur de China
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La selección argentina de fútbol ofreció este martes donar material a los afectados por las inundaciones en la región meridional china de Guangxi, un gesto que generó este martes una amplia repercusión en la red social Weibo antes de las semifinales del Mundial.

La cuenta oficial del equipo argentino en esa plataforma, que cuenta con 2,6 millones de seguidores, afirmó que tras ver las noticias sobre las inundaciones en Guangxi y expresó su deseo de hacer "algo" por los aficionados del combinado albiceleste en China y en esa región meridional.

"Tenemos la intención de donar una partida de materiales de la selección argentina, incluidos vasos, toallas, ropa y mochilas, entre otros artículos que esperamos que puedan ayudar a la recuperación y reconstrucción tras el desastre", señaló la cuenta en Weibo, red social equivalente a X, bloqueado en el gigante asiático.

El mensaje añadió que, durante el Mundial, la selección argentina había sentido el apoyo de muchos aficionados chinos, lo que describió como una "fuerza muy alentadora" para el equipo.

"Ahora esperamos poder devolver ese apoyo", indicó la publicación, que pidió la colaboración de aficionados y canales locales para contactar con posibles socios que ayuden a completar la donación a las zonas afectadas.

Unas 10 diez horas después de la publicación, el mensaje acumulaba más de 1.300 respuestas y 26.000 'me gusta' en la plataforma.

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