Testigo afirma que tendido eléctrico cortado causó fatal incendio en Franklin

El ciclista que rescató al conductor del bus que protagonizó el grave incendio en el Barrio Franklin aseguró que la caída del tendido eléctrico provocó la tragedia, que dejó cinco personas fallecidas este martes.

El hombre, que se identificó como Manuel, dijo a Chilevisión que mientras transitaba por Avenida Santa Rosa, se encontró de frente con el choque entre un vehículo menor y la micro.

"Cuando ocurrió el impacto, hubo unas chispas del tendido eléctrico que cayeron sobre el bus, y ahí empezó una llama tremenda (...) Ya no había forma de ayudar a las personas que estaban adentro, porque la llama era muy grande", aseveró.

En cuanto al rescate del chofer, comentó que tras presenciar la colisión, "lo que hice en primera instancia fue ayudar al conductor del bus, que lo único que pedía era hablar con su esposa (...) Estaba en estado de shock".

"Le hice presión a una de las puertas fuertemente, a la puerta principal, y saqué al caballero. Fue una cosa de segundos... podrían haber pasado unos minutos más y eso habría explotado completamente, porque desde que lo pude ayudar, eso explotó en forma inmediata", remarcó el ciclista.

En ese sentido, negó haber visto con claridad a las víctimas de la tragedia: "Cuando empezaron a caer esas chispas empezó a explotar el bus, y lo único que escuchaba eran los gritos de las personas que decían 'ayuda'".

Por su parte, la Fiscalía no descartó que el total de fallecidos pueda aumentar, ya que las familias indicaron que la camioneta circulaba con siete ocupantes.