Los integrantes de la delegación de Uruguay retornarán en vuelos comerciales a sus destinos

Los integrantes de la delegación de Uruguay que retornarán a Montevideo tras la eliminación de la Celeste del Mundial lo harán desde este domingo en distintos vuelos comerciales.

Así lo informó este sábado la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado en el que aseguró que nunca contempló la opción de regresar en un chárter.

En ese sentido, la AUF apunta que el hecho de no conocer desde dónde se iniciaría el retornó llevó a que no se contemplara la opción de que todos regresaran juntos en un chárter.

"Al finalizar la competencia, un alto porcentaje de la delegación viaja directamente a sus países de residencia en el exterior para reintegrarse a sus respectivos clubes", detalla.

"El viaje de ida requirió un vuelo chárter exclusivo debido al volumen de la delegación (más de 150 personas) y la necesidad de trasladar más de 5.000 kilogramos de equipaje y utilería", subraya el texto.

El ente rector del fútbol uruguayo también argumentó que "al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana (domingo) en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos".

Uruguay quedó eliminado el viernes del Mundial 2026 al caer por 0-1 frente a España en el último encuentro del Grupo H.

Este resultado se sumó a los empates por 1-1 ante Arabia Saudita y por 2-2 frente a Cabo Verde.

España terminó como líder de la zona con siete unidades, Cabo Verde acumuló tres, mientras que Uruguay y Arabia Saudita sumaron dos puntos cada uno.

Esto dejó a la Celeste afuera, lo que la llevó a repetir la historia de Catar 2022 y de Corea-Japón 2002, donde tampoco pudo superar la fase de grupos.