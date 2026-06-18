Madre de Vozinha ya viaja a Estados Unidos para ver a su hijo en la Copa del Mundo

Ana Cándida Évora, madre del experimentado arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, emprendió un viaje desde la isla de San Vicente hacia Praia, capital del archipiélago, con el objetivo de completar la documentación necesaria para viajar a Estados Unidos.

En dicho país, espera concretar un esperado reencuentro con su hijo, luego de haberse perdido el histórico debut de Cabo Verde en el certamen mundial.

Inicialmente, Évora no pudo asistir al debut de su selección frente a España debido al alto costo económico que representaba el viaje, provocado por una fianza de 15.000 dólares exigida bajo las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

El hecho conmovió a diversos sectores, llegando al líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, quien decidió intervenir activamente en el caso.

"Hablé con el secretario de Estado, Marco Rubio, y le pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo posible para que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde contra Uruguay", explicó Jeffries.