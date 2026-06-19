Magia con el balón: Zlatan y Henry deslumbraron con sus jueguitos en un estudio de TV
Los dos exfutbolistas son comentaristas de Fox Sports en Estados Unidos para el Mundial 2026.
Los dos exfutbolistas son comentaristas de Fox Sports en Estados Unidos para el Mundial 2026.
El sueco Zlatan Ibrahimovic y el francés Thierry Henry, históricos exfutbolistas, exhibieron su talento en un estudio de televisión, durante la pausa del programa donde analizan el Mundial 2026.
Zlatan y Henry, comentaristas de Fox Sports para Norteamérica, tomaron la pelota y empezaron a hacer jueguitos, los mismos que protagonizaban cuando eran las principales estrellas del fútbol mundial, demostrando que aún pueden hacer magia con el balón.
Control, toques cortos y un dominio absoluto. Como anécdota, el otro comentarista del programa es Alexi Lalas, histórico de la selección de Estados Unidos, quien no participó de estos jueguitos con Zlatan y Henry.
"El estudio nunca lo olvidará", escribió Zlatan en su publicación en redes sociales, junto con el video protagonizado con Henry.