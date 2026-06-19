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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Magia con el balón: Zlatan y Henry deslumbraron con sus jueguitos en un estudio de TV

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los dos exfutbolistas son comentaristas de Fox Sports en Estados Unidos para el Mundial 2026.

Magia con el balón: Zlatan y Henry deslumbraron con sus jueguitos en un estudio de TV
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El sueco Zlatan Ibrahimovic y el francés Thierry Henry, históricos exfutbolistas, exhibieron su talento en un estudio de televisión, durante la pausa del programa donde analizan el Mundial 2026.

Zlatan y Henry, comentaristas de Fox Sports para Norteamérica, tomaron la pelota y empezaron a hacer jueguitos, los mismos que protagonizaban cuando eran las principales estrellas del fútbol mundial, demostrando que aún pueden hacer magia con el balón.

Control, toques cortos y un dominio absoluto. Como anécdota, el otro comentarista del programa es Alexi Lalas, histórico de la selección de Estados Unidos, quien no participó de estos jueguitos con Zlatan y Henry.

"El estudio nunca lo olvidará", escribió Zlatan en su publicación en redes sociales, junto con el video protagonizado con Henry.

 

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