"Me sigue emocionando": Argentina saludó a Messi con simbólico video en redes sociales

El delantero argentino Lionel Messi cumplió 39 años este miércoles en el marco de la participación del combinado trasandino en el Mundial de Norteamérica, donde ganaron el Grupo J tras imponerse 3-0 ante Argelia y 2-0 contra Austria, cotejos en los que el astro demostró toda su calidad al marcar cinco goles, siendo estos los únicos que ha anotado la "Albiceleste" en el torneo.

En esta fecha especial para Messi, los saludos no se hicieron esperar, especialmente de su propia selección, que en su cuenta de X publicó un sentido video a modo de homenaje para el capitán del cuadro dirigido por Lionel Scaloni.

"Que seas muy feliz, Leo. Más feliz de lo que nos haces a nosotros", señaló la descripción del cortometraje, que contiene la frase "Messigue", a la cual se le va añadiendo sentimientos hacia el jugador por parte del narrador.

"La Pulga" volverá a la acción este sábado para cerrar la fase grupal ante Jordania en Dallas, compromiso al que Argentina llegará clasificada a dieciseisavos de final producto de sus dos triunfos anteriores.