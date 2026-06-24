Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.4°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

"Me sigue emocionando": Argentina saludó a Messi con simbólico video en redes sociales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cuenta oficial de X de la selección trasandina publicó un mensaje para el astro por sus 39 años.

 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero argentino Lionel Messi cumplió 39 años este miércoles en el marco de la participación del combinado trasandino en el Mundial de Norteamérica, donde ganaron el Grupo J tras imponerse 3-0 ante Argelia y 2-0 contra Austria, cotejos en los que el astro demostró toda su calidad al marcar cinco goles, siendo estos los únicos que ha anotado la "Albiceleste" en el torneo.

En esta fecha especial para Messi, los saludos no se hicieron esperar, especialmente de su propia selección, que en su cuenta de X publicó un sentido video a modo de homenaje para el capitán del cuadro dirigido por Lionel Scaloni.

"Que seas muy feliz, Leo. Más feliz de lo que nos haces a nosotros", señaló la descripción del cortometraje, que contiene la frase "Messigue", a la cual se le va añadiendo sentimientos hacia el jugador por parte del narrador.

"La Pulga" volverá a la acción este sábado para cerrar la fase grupal ante Jordania en Dallas, compromiso al que Argentina llegará clasificada a dieciseisavos de final producto de sus dos triunfos anteriores.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada