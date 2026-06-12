Medio inglés manifestó preocupación por asientos vacíos en el segundo partido del Mundial

No todo fue grato en la inauguración del Mundial 2026, ya que el reciente duelo entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara dejó en evidencia asientos vacíos en las tribunas del Estadio Akron.

Aunque la FIFA anunció una concurrencia de casi 45 mil espectadores, desde el portal The Telegraph señalaron "franjas de asientos rojos fueron visibles en todas partes, particularmente hacia la sección VIP junto al campo en el centro de la tribuna este".

Así mismo, el citado medio aludió al precio de los tickets al mencionar: "Las áreas afectadas parecían estar en secciones donde se dice que los precios de las entradas oscilaban entre $400 (£315) para la admisión general y $5,000 (£3,930) para la hospitalidad corporativa. (Gianni) Infantino estuvo entre los presentes".

Incluso, manifestaron preocupación por la presencia de "180.000 entradas disponibles" de cara al estreno de Inglaterra ante Croacia este próximo miércoles 17 de julio a las 16:00 horas, en el Dallas Stadium de Texas.