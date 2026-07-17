Neville reaccionó a réplica y destrozó a "Cuti" Romero: "Sin Messi, no podría jugar la final"

Gary Neville, exjugador de Manchester United, sostuvo su postura tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial y cargó nuevamente contra los defensores Cristián Romero y Lisandro Martínez.

Ante la frase "Espero no ser tan estúpido cuando me retire" mencionada por el "Cuti" a DSports, el exseleccionado expresó en Sky Bet: "Sin Lionel Messi, los dos zagueros argentinos no podrían jugar la final".

"Las palabras exactas que dije fueron 'ellos regalan goles'. Si no tuvieran a Lionel Messi al frente... esos dos deberían ir y abrazarlo cada minuto de cada día", ratificó Neville ante la insistencia de la pregunta.

Pese a ello, en el mismo tramo de la entrevista reconoció que tanto Romero como Martínez son: "Una fuerza de la naturaleza con personalidades increíbles. Van de lo sublime a lo ridículo".

Finalmente, Neville rememoró que el "Cuti" dejó una pésima imagen en Tottenham durante la última temporada y remató diciendo: "Casi descendió y bajó de categoría en la Premier League y recibió 65 goles. Creo saber de lo que hablo cuando veo a un jugador".