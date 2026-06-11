Nueva York renombró calles en honor a Pelé y Thierry Henry

La ciudad de Nueva York rindió homenaje a las leyendas del fútbol Pelé y Thierry Henry, luego de bautizar temporalmente dos calles con sus nombres en el marco de la Copa Mundial 2026.

La Calle Thierry Henry fue inaugurada en la esquina de West 50th Street y Sixth Avenue, cerca del Rockefeller Center, en pleno corazón de Manhattan.

El exdelantero francés, campeón del mundo en 1998 y figura de Arsenal, FC Barcelona y New York Red Bulls, participó de la ceremonia a través de una videollamada y calificó el reconocimiento como "increíble".

Henry tiene un vínculo especial con la ciudad, pues cerró su carrera como futbolista en New York Red Bulls, club con el que disputó 135 partidos y anotó 52 goles antes de retirarse en 2014.

El homenaje a Pelé, en tanto, quedó instalado en Queens, donde la intersección de Shea Road y Meridian Road recibió el nombre de Calle Pelé, en recuerdo del astro brasileño y tricampeón mundial.

La medida forma parte de las actividades de Nueva York en torno al Mundial 2026 y ambas denominaciones permanecerán vigentes hasta el 1 de noviembre.