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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Panamá anunció la continuidad del DT que llevó a Waterman y Yanis al Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Thomas Christiansen renovó su contrato en el conjunto caribeño con miras a las clasificatorias para el Mundial 2030.

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 EFE
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La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes la continuidad del entrenador Thomas Christiansen al frente del conjunto caribeño, prolongando el proyecto deportivo iniciado en 2020 bajo la dirección del hispano-danés.

El estratega fue gran responsable de la clasificación del elenco al Mundial 2026, torneo en el que nominó a Cecilio Waterman y César Yanis, futbolistas que militan en Universidad de Concepción y Cobresal, respectivamente.

El acuerdo contempla el inicio de una nueva etapa a partir del 1 de agosto de 2026, con miras al proceso clasificatorio y competitivo del ciclo de cara a la cita planetaria de 2030.

Desde su llegada en 2020, Christiansen lideró  una etapa de crecimiento de la selección panameña, que incluye participaciones destacadas en torneos internacionales y una mayor consolidación del equipo dentro de la Concacaf, registrando un balance de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas.

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