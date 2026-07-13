Tren de sistemas frontales: Gobierno decretó emergencia preventiva entre Atacama y Los Ríos

En la antesala del denominado "tren de sistemas frontales", que impactará a gran parte del territorio nacional con lluvias ininterrumpidas durante la semana, el Gobierno decretó emergencia preventiva en 10 regiones del país, desde Atacama hasta Los Ríos.

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, lo anunció la noche de este lunes desde inmediaciones del Senapred, precisando que la medida regirá a partir de hoy lunes 13 hasta el martes 21 de julio, para coordinar la mejor respuesta posible ante el intenso temporal que se avecina.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa la caída de abundantes precipitaciones en este periodo, en especial en la Región de La Araucanía (hasta 200 milímetros de agua), pero también en el Ñuble y el Biobío (hasta 150 milímetros).

En vista de los posibles efectos del pronóstico, el objeto de la emergencia preventiva es "fortalecer las coordinaciones entre los organismos integrantes del Senapred, permitiendo una oportuna, efectiva y eficiente actuación, y con el fin de brindar mayor seguridad y protección a la población", consigna el decreto.

A la vez, el Gobierno cree que el temporal "constituye una situación de fuerza mayor que podría permitir a los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Educación respectivos autorizar la suspensión de clases", de modo que les instruyó evaluar la aplicación de tal medida en los casos que corresponda.

"Estamos actuando con mucha responsabilidad y seriedad para alertar oportunamente sobre las eventuales consecuencias de los sistemas frontales que afectarán al país en los próximos días", aseveró el biministro Alvarado.

El secretario de Estado subrayó que el decreto no pretende "causar temor, sino que llamar a actuar con responsabilidad y mucha precaución", pues "no vamos a esperar a que llegue la emergencia: nos estamos anticipando".

Se espera que el fenómeno impacte inicialmente a las regiones de Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble, y luego se extienda hacia el norte hasta llegar a Coquimbo y Atacama el jueves.