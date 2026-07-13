Choque de colosos: Francia y España miden fuerzas en busca de una nueva final en el Mundial 2026

Francia y España protagonizarán un choque de colosos este martes en el AT&T Stadium de Dallas, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), en la primera semifinal del Mundial 2026 en Norteamérica, con el sueño de llegar a una nueva final en una Copa del Mundo.

Los españoles fueron campeones del mundo en Sudáfrica 2010 y en estos 16 años no han vuelto a jugar una final. En Brasil 2014 fueron humillados en la fase grupal (incluyendo una recordada derrota con Chile); y en Rusia 2018 y Catar 2022 se despidió en octavos de final.

Sin embargo, desde Catar 2022 a la fecha, la Furia Roja tuvo una gran evolución. Fue campeón de la Eurocopa en 2024, y afronta la Copa del Mundo como uno de los favoritos, con un sólido juego defensivo y sabiendo que pueden hacer frente a Francia.

De hecho, los dos últimos último antecedentes oficiales entre ambos fueron triunfos para España: Un 2-1 en la semifinal de la Eurocopa 2024, y un frenético 5-4 en las semis de la Liga de Naciones de la UEFA en 2025.

El objetivo este martes en tierras texanas es el mismo, en su tercera semifinal consecutiva. La esperanza está puesta en Lamine Yamal y dar nuevamente el golpe ante los franceses.

La formación que usará el técnico Luis de La Fuente será con Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri o Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

Francia, por su lado, es el equipo que mejores sensaciones ha dejado en el torneo, con Michael Olise, Ousmane Dembélé y un tremendo Kylian Mbappé, que está peleando palmo a palmo con el argentino por ser el goleador del Mundial 2026 y el artillero histórico de las Copas del Mundo.

Mbappé lleva ocho goles en el presente torneo, igualado con Messi, y 20 en la historia de las Copas del Mundo, a solo uno del capitán trasandino. Pero su objetivo no está en los récords personales, sino en volver a levantar el trofeo con "Les Bleus", tras haber sido campeón en Rusia 2018 y finalista en Catar 2022.

El único obstáculo es España y esperan tomarse revancha por la derrota sufrida en las semifinales en la Eurocopa 2024.

La formación que usará el técnico Didier Deschamps será con Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué o Barcola; Mbappé.

El duelo será arbitrado por Iván Barton, de El Salvador.

En el historial de ambos elencos, han jugado 12 partidos oficiales, con seis triunfos para Francia, cuatro para España y dos empates.

En Copas del Mundo, se cruzaron en octavos de final hace 20 años, en Alemania 2006, con triunfo francés por 3-1; David Villa abrió la cuenta, pero Frank Ribery, Patrick Vieira y Zinedine Zidane lo dieron vuelta para los galos.

El ganador entre Francia y España enfrentará en la final de la Copa del Mundo al ganador de la semifinal que jugarán el miércoles Argentina e Inglaterra en Atlanta.

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