Presidente de Ecuador anunció una rebaja en el precio de la cerveza con motivo del Mundial

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una reducción del 20 por ciento en el precio de la cerveza, la bebida alcohólica de mayor consumo en el país en una medida transitoria que estará vigente hasta el próximo 19 de julio, fecha en que concluye la Copa del Mundo.

Esta iniciativa busca impulsar el comercio local y el sector de entretenimiento, los cuales se han visto afectados recientemente por las restricciones de movilidad y los estados de excepción decretados en el país debido a la situación de seguridad.

La decisión ha tenido una recepción favorable entre los consumidores y pequeños comerciantes.

"Ayuda mucho al emprendimiento local, ya que recién pasamos por un toque de queda donde se demostró que los negocios de bares y todo eso bajaron (sus ventas)", señaló a la agencia AFP Gustavo Montenegro, un estudiante universitario de 19 años.